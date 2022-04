“பேக்கரி டீலிங்” 5 வருடமாய் சிறுமியை சிதைத்த ட்ரம்ஸ் மாஸ்டர்! “அந்த” வீடியோ எடுத்து 7 லட்சம் அபேஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பேக்கரிக்கு வந்த சிறுமியிடம் பழகி ஐந்து வருடமாய் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததோடு, ஆபாச வீடியோ எடுத்து 7 லட்சம் ரூபாய் நகை மற்றும் பணத்தை திருடிய ட்ரம்ஸ் மாஸ்டரை சென்னை காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக இளம் பெண்களை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்வதும், அதனை வீடியோ எடுத்தும் பணம் பறிக்கும் கும்பலின் அட்டகாசங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

போலீசார் எவ்வளவு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வந்தாலும் காமக் கொடுரர்களிடம் சிக்கி தங்கள் வாழ்வை தொலைக்கும் சிறுமிகலின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவது பெற்றோர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Chennai police have arrested a drummer who allegedly sexually assaulted a girl who came to the bakery for five years and stole Rs 7 lakh worth of jewelery and cash from a pornographic video.