இனிதான் புயலே உருவாகப் போகிறது.. அதற்குள்ளேயே சென்னையில் ஏற்பட்ட துயர நிலை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை உருவாகும் முன்பே சென்னையில் கடுமையான மழை பெய்துள்ளது. இரவு முழுவதும் பெய்த கனமழை காரணமாக சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் வெள்ள நீர் தேங்கியுள்ளது. ஒருநாள் இரவில் பெய்த பேய் மழை சென்னையின் இயல்பு வாழ்க்கையை கடுமையாக பாதித்துள்ளது‌.

சென்னை மந்தைவெளியில் உள்ள பேருந்து நிலையம் மழைநீரில் மூழ்கி வெள்ளக்காடாக காட்சி அளிக்கிறது.

மக்களே உஷார்.. சென்னையில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு கனமழை கொட்டும்.. சென்னை வானிலை மையம்!

வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்கின்றன . தீபாவளிக்கு ஊருக்கு சென்ற மக்கள் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி சென்னை திரும்பி வருகின்றனர்.

English summary

Heavy rains lashed Chennai even before the new cyclone formed. Due to heavy rains throughout the night, flood waters have accumulated in various parts of Chennai. One night the heavy rain has severely affected the normal life of Chennai‌.