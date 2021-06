சென்னையில் ஏடிஎம் மிஷின்களுக்கே தெரியாமல் நூதன திருட்டு.. ஷாக்கான அதிகாரிகள்.. என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை :சென்னையில் உள்ள எஸ்பிஐ ஏடிஎம்களில் சுமார் ரூ.30 லட்சம் வரை நூதன முறையில் திருடிய டெல்லி கும்பல் ஹரியானாவுக்கு தப்பியோடிவிட்டது.

பணம் டெபாசிட் செய்யும் ஏடிஎம்களை குறிவைத்து இந்த திருட்டு சம்பவத்தை அரங்கேற்றி உள்ளது. ஏடிஎம்களில் உள்ள தொழில்நுட்ப குறைபாட்டை தங்களுககு சாதகமாக்கி கொள்ளை கும்பல் கைவரிசை காட்டி உள்ளது.

ஏடிஎம் மிஷின் அறையில் துளை போடவில்லை, ஏடிஎம்மை உடைக்கவில்லை ஆனால் ஏடிஎம்களில் இருந்த பணம் மயமாகி இருந்தது. அபாய மணியும் அடிக்காத அளவிற்கு நூதனமாக மெஷினை நம்ப வைத்து பணத்தை திருடி உள்ளது கொள்ளை கும்பல்.

English summary

The Delhi gang has fled to Haryana after stealing up to Rs 30 lakh from SBI ATMs in Chennai. SBI ATM Deposit Machines robbery by new techinics in chennai.