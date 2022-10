மாணவி படுகொலை.. புழல் சிறையில் தூங்காமல் புலம்பிய சதீஷ்! தற்கொலை எண்ணத்தால் 24 மணிநேர கண்காணிப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் ஒரு தலைக்காதலால் கல்லூரி மாணவி சத்தியப்பிரியாவை ஓடும் ரயிலுக்குள் தள்ளி கொலை செய்த வழக்கில் கைதான சதீஷ் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இரவு முழுவதும் புலம்பினார். தற்போது அவரை 24 மணிநேரமும் கண்காணிக்க சிறை நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது. மேலும் தற்கொலைக்கு முடிவை கைவிட செய்யும் வகையில் கவுன்சிலிங் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை ஆலந்தூர் ராஜா தெரு போலீஸ் குடியிருப்பில் வசித்து வந்தவர் மாணிக்கம் (வயது 47). இவரது மனைவி ராமலட்சுமி (43). இந்த தம்பதியின் மகள் சத்தியப்பிரியா (20).

இதில் ராமலட்சுமி ஆதம்பாக்கம் போலீஸ் நிலையத்தில் குற்றப்பிரிவு ஏட்டாக பணியாற்றி வருகிறார். மாணிக்கம் கால் டாக்ஸி ஓட்டி வந்த நிலையில் சத்தியப்பிரியா சென்னை தியாகராயநகரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படித்து வந்தார்.

மாணவி சத்யா கொலை வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றம்.. டிஜிபி சைலேந்திரபாபு அதிரடி உத்தரவு!

English summary

Satish, who was arrested in the case of killing college student Sathyapriya by pushing her into a moving train due to a love affair in Chennai. Now he is spent without sleep at night in jail. The the jail administration has decided to monitor him 24 hours a day. It has also been decided to provide counseling to avoid suicide attempt,