சென்னைவாசிகள் கவனத்திற்கு.. நாளை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. மிக முக்கிய அறிவிப்பு!

சென்னை: சென்னையில் கடந்த சனிக்கிழமை இரவு முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது. சனிக்கிழமை இரவு மட்டும் 2015-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு சென்னையில் மிக அதிக மழை பெய்துள்ளது. வானிலை ஆய்வு மையமே எதிர்பாராத இந்த மழையால் ஒட்டுமொத்த சென்னையும் முடங்கியுள்ளது.

சென்னை நகர் பகுதிகள், புறநகர் பகுதிகளில் பேய் மழை கொட்டியது. தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்ததால் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மாநில போலீசார், தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் மீட்டனர்.

Chennai Suburban trains will be rescheduled for tomorrow due to heavy rains, Southern Railway said. It has been raining continuously in various parts of Chennai