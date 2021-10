விவிஐபி கான்வாய் காரில் மதுவிருந்து...சிக்கிய காவலர்..அரை நிர்வாண கோலத்தில் அட்ராசிட்டி.. சஸ்பெண்ட்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: விஐபி மற்றும் விவிஐபிகளுக்கு பாதுகாப்புக்காக செல்லும் ஜென்ரல் எஸ்கார்ட் வாகனத்தை வேகமாக ஒட்டிவந்த போலீஸ்காரர் மது போதையில் விபத்து ஏற்படும் படும் படி அதிவேகமாக ஓட்டி வந்ததால் சென்னையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை அரும்பாக்கம் பகுதியில் விஐபி மற்றும் விவிஐபிகளுக்கு, பாதுகாப்புக்கு செல்லும் வாகனத்தை சரவணன் என்கின்ற காவலர் மது போதையில் ஓட்டி வந்தாராம் அந்த வாகனத்திற்கு உள்ளே அவரோடு சேர்ந்து அவருடைய நான்கு நண்பர்கள் உட்பட ஐந்து பேரும் மது பாட்டில்களுடன் மது அருந்தி விட்டு மிக வேகமாக பொது மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் வாகனத்தை ஒட்டி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் அந்த பகுதியில் இருந்த பொது மக்கள் அதிவேகமாக வந்த எஸ்கார்ட் வாகனத்தை நிறுத்தி கேட்டபோது, காருக்குள் போதையில் இருந்த அந்த காவலர் நான் ஒரு போலீஸ் என்றும் இந்த வாகனம் விஐபி விவிஐபி மற்றும் நீதிபதிகளுக்கு பாதுகாப்புக்கு செல்லும் வாகனம் நான் இப்படி தான் வேகமாக வருவேன் உங்களால் என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றும் பொதுமக்களை மிரட்டியவாறு குரலை உயர்த்தி கத்திக்கொண்டே பொதுமக்களை மிரட்டினாராம்.

English summary

The General Escort vehicle that goes to the VIP and Videos, the faster that the policeman has played a according to the accident, has made the stir in Chennai.