பைக் சாகசம் நோ சான்ஸ்! 8 மணிக்கு மேல் மெரீனா லாக்! விபத்தில்லா புத்தாண்டுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள்!

Chennai

சென்னை : "விபத்தில்லா புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்" காரணமாக முழுக்க முழுக்க காவல்துறை கட்டுப்பாட்டிற்குள் சென்னை வந்துள்ள நிலையில், மெரினா கடற்கரை, அதை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் இன்று இரவு 8 மணிக்கு மேல் மக்கள் கூடத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

புத்தாண்டு தினத்தை முன்னிட்டு 31.12.2022 இன்று இரவு பொதுமக்கள் புத்தாண்டை பாதுகாப்பாகவும் அமைதியாகவும் கொண்டாடும் வகையில் கீழ்க்காணும் அறிவுரைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என தமிழக காவல் துறை சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேலும் கொரோனா அச்சுறுத்தலும் இருப்பதால் தமிழகம் முழுவதும் நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு மேல் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக முழுவதும் அந்தந்த மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் தீவிர கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

