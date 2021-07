சென்னையில் கொசுவை விரட்ட வீட்டில் செய்த பகீர்.. உயிரை பறித்தது.. குடும்பமே கவலைக்கிடம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை பல்லாவரத்தில் கொசுவை விரட்ட புகை மூட்டம் போட்டு தூங்கியதால் ஒரு குடும்பமே மூச்சுதிணறல் ஏற்பட்டு கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளது. அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். 3 பேர் கவலைக்கிடமான நிலையில் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.

கொசுவை விரட்ட போட்ட புகை மூட்டம் உயிரை பறித்து, மற்றவர்களையும் உயிருக்கு போட வைத்த சம்பவம் சென்னை பல்லாவரம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

a family is in a state of anxiety due to suffocation due to smoking in mosquito repellent In Pallavaram, Chennai. One member of the family has died. Three people are being treated at the Rajiv Gandhi Government Hospital in Chennai in critical condition.