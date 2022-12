அட பாவமே..! உடல் எடையை குறைக்க வருவோருக்கு கஞ்சா கொடுத்த யோகா மாஸ்டர்.. சென்னையில் 'பரபர'

Chennai

சென்னை: உடல் எடையை குறைக்க வருவாருக்கும், மன அழுத்தத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் கஞ்சா கொடுத்து வந்த யோகா ஆசிரியரை சென்னையில் போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக நூற்றுக்கணக்கான ஐடி இளைஞர்களை இதுபோல கஞ்சா போதைக்கு இவர் அடிமையாக்கி இருப்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

அவரிடம் இருந்து 10 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீஸார், யாரிடமிருந்து இவர் கஞ்சா வாங்குகிறார், யார் யாருக்கெல்லாம் அதை விற்பனை செய்துள்ளார் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Chennai Police have arrested a yoga teacher who was giving ganja to people who wanted to lose weight and were under stress.