இந்தியாவிலேயே அதிக செல்வாக்கு கொண்ட முதல்வர்.. கருத்து கணிப்பில் முதலிடம் பிடித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

சென்னை: இந்தியாவில் மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு அதிகம் உள்ள மாநில முதல்வர்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் முதலிடம் பிடித்துள்ளதாக சி.என்.ஓ.எஸ். ஒபினியோம் அமைப்பு நடத்திய கருத்து கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் செல்வாக்கு மிக்க முதல்வர்கள் தொடர்பாக சி.என்.ஓ.எஸ். ஒபினியோம் என்ற அமைப்பு அவ்வப்போது கருத்து கணிப்பு நடத்துவது வழக்கம். மாநில முதல்வர்களுக்கு மக்கள் இடையே இருக்கும் ஆதரவு , எதிர்ப்பு, அவர்கள் கொண்டு வரும் நலத்திட்டங்கள் ஆகியவற்றை வைத்து இந்த கருத்து கணிப்பு நடத்தப்படும்.

மக்களிடம் கருத்து கேட்டு, வாக்கெடுப்பு நடத்தி சதவிகித அடிப்படையில் இந்த கணிப்பு வெளியிடப்படும். இந்தியாவின் மாநில முதல்வர்கள் அனைவர் குறித்தும் இந்த கணிப்பு நடத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு இடையிலான ஒப்பீடும் வெளியிடப்படும்.

