அரசு பங்களாவில் குடியேற போகும் ஸ்டாலின்.. யார் வசிக்கும் இல்லம் தெரியுமா? பரபர தகவல்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை சித்தரஞ்சன் சாலை பங்களாவிலிருந்து அரசு பங்களாவுக்கு குடியெற முதல்வர் முக ஸ்டாலின் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் குடியிருந்து வரும் குறிஞ்சி இல்லத்தில் குடியேற திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதற்காக அந்தப் பங்களாவைக் காலிசெய்து கொடுக்குமாறு அரசு தரப்பிலிருந்து தனபாலுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாம்.

சென்னை ஆர்.ஏ.புரம் பசுமைவழிச் சாலையில்தமிழக அமைச்சர்களுக்கான அரசு பங்களாக்கள், நீதிபதிகள் குடியிருப்பு ஆகியவை உள்ளன. இந்த பகுதியே மிகமிக அதிகப்படியான மரங்களால் சூழப்பட்டு மிகவும் பசுமையாக காணப்படும். இங்குள்ள அரசு பங்களாக்களில்தான் முதல்வராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமியும், துணை முதல்வராக இருந்த ஓ. பன்னீர்செல்வமும் வசித்து வந்தனர். இதேபோல் சபாநாயகர் மற்றும மற்ற அமைச்சர்களும் வசித்து வந்தார்கள்.

ஆனால் கருணாநிதி , ஜெயலலிதா இருவரும் முதல்வராக இருந்த காலக்கட்டத்தில், அவரவர்களின் சொந்த வீட்டில் இருந்தபடியே ஆட்சியை நடத்தி வந்தார்கள். கருணாநிதி கோபாலபுரம் இல்லத்தில் இருந்தும், ஜெயலலிதா போயஸ் தோட்ட பங்களாவிலும் குடியிருந்தபடி ஆட்சி செய்து வந்தனர். அரசு பங்களாக்களில் இவர்கள் குடியேறவில்லை. அவர்களின் பங்களாக்களே முதல்வரின் கேம்ப் அலுவலகமாகவும் அந்த காலத்தில் இயங்கி வந்தன.

English summary

It has been reported that Chief Minister MK Stalin has decided to move from the Chittaranjan Road bungalow in Chennai to the government bungalow. Former Speaker Dhanapal is now stay in Kurinji house.