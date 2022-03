சாட்டையை எடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்.. சோஷியல் மீடியாவில் சாதி மத வக்கிரத்தை களையெடுக்க அதிரடி உத்தரவு

Chennai

சென்னை : சாதி மத மோதல்களுக்கும், மத பிரச்சனைகளுக்கும் சமூக வலைதளங்கள் முக்கியமான காரணமாக இருப்பது உள்ளபடியே முழுமையான உண்மைதான் எனவும், சமூக வலைதளங்கள் மூலம் நடக்கும் இந்த வக்கிரங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், காவல்துறை, வனத்துறை அலுவலர்கள் மாநாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று முன் தினம் கூடியது.

மூன்றாவது நாளாக சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மாநாடு நடைபெற்ற நிலையில் நண்பகல் ஒரு மணியுடன் மாநாடு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் பல முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை வழங்கினார்.

தொழிலும் முக்கியம்! சுற்றுச்சூழலும் முக்கியம்! 3-ம் நாள் கலெக்டர்கள் மாநாட்டில் CM ஸ்டாலின் பேச்சு!

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that it is absolutely true that social networking sites are the main cause of caste and religion conflicts and religious problems and that all forms of perversion through social networking sites should be stopped.