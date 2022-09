சென்னை செல்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி! போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு குட் பை! வந்தாச்சு புதிய பாலங்கள்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சென்னை செல்பவர்கள் பெருங்களத்தூர் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவித்து வந்த நிலையில், இனி சுலபமாக தாம்பரம், விமான நிலையம், கிண்டி, கோயம்பேடு உள்ளிட்ட இடங்களை அடையமுடியும்.

இதேபோல் வேளச்சேரி விஜயநகரம் சந்திப்பில் போக்குவரத்து நெரிசலை வெகுவாக குறைக்கும் வகையில் புதிய பாலம் ஒன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான விவரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

While those going to Chennai were stuck in Perungalathur traffic jam, now they will easily reach places like Tambaram, Airport, Guindy, Koyambedu.