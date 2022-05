“ஒத்துப்போகல.. மாத்தி விடுங்க”- புகார் வாசித்த அமைச்சர்கள்.. மொத்தமா தூக்கி அடிக்க ஸ்டாலின் திட்டம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் விரைவில் ஐ.ஏ.எஸ், ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் பலர் மாற்றப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தி.மு.க அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ளது.

இந்நிலையில், அமைச்சர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று முக்கிய துறைகளின் இயக்குநர்கள் உள்ளிட்ட ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளை மாற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகள் தயாராகி வருகிறதாம்.

English summary

Many IAS and IPS officers are to be transferred in Tamil Nadu soon. Arrangements are being made to transfer higher officials at the request of ministers.