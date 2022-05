பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் திமுக..! பட்டியலிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்! கல்லூரி விழாவில் பெருமிதம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு நிறைய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது எனவும், சொத்தில் பெண்களுக்கு சம உரிமை, வேலைவாய்ப்பில் 30 சதவீத இட ஒதுக்கீடு என பல திட்டங்களை கொண்டு வந்ததும் திமுக தான் என முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் திமுக..! பட்டியலிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள எஸ்.ஐ.இ.டி. மகளிர் கல்லூரிக்கு A++ தரச்சான்றிதழை கல்லூரி முதல்வரிடம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

பின்னர் மாணவிகள் மத்தியில் உரையாற்றிய முதல்வர் ஸ்டாலின்," பெண்களுக்கான கல்லூரியாக எஸ்ஐஇ.டி. கல்லூரி திகழ்கிறது. கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் 3 மகளிர் கல்லூரி விழாக்களில் பங்கேற்று இருக்கிறேன்.

Chief minister Stalin said that during the DMK rule, many programs were being implemented for the advancement of women and that it was the DMK that came up with several schemes such as equal rights for women in property and 30 per cent reservation in employment.