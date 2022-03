சீனாவுக்கு வாங்களேன்! இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகரை அழைத்த சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: இந்தியா வந்துள்ள சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யி, இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவாலை சந்தித்து தங்கள் நாட்டுக்கு வருகை தருமாறு அழைப்பு விடுத்ததாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

லடாக் எல்லைப்பகுதியில் இந்திய படையினருக்கும் சீனா ராணுவத்திற்கும் மோதல் ஏற்பட்டு 2 ஆண்டுகள் நிறைவடைய உள்ள நிலையில், சீன வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் வாங் இ இன்று டெல்லி வந்துள்ளார்.

வெறும் 2 நாள் தானே இருக்கு! பட்டென கேப்டன் பொறுப்பை துறந்த தோனி! ஜடேஜாவிடம் தந்தது ஏன்? என்ன காரணம்?

சீன அரசு மற்றும் இந்திய அரசு தரப்பில் எந்த அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பும் இன்றி இந்தியா வந்த வாங் இ வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்ஷங்கரையும் சந்திக்க இருக்கிறார்.

English summary

It has been reported that Chinese Foreign Minister Wang Yi, who is in India, has met Indian Security Adviser Ajit Doval and invited him to visit their country. இந்தியா வந்துள்ள சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங் யி, இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவாலை சந்தித்து தங்கள் நாட்டுக்கு வருகை தருமாறு அழைப்பு விடுத்ததாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.