செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு விழா.. பதக்கங்களை வழங்குவது யார்.. அமைச்சர் சொன்ன சீக்ரெட்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான நிறைவு விழா நாளை மறுநாள் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும் என்று அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இனிவரும் ஒவ்வொரு போட்டியும் பதக்க வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் என்பதால், வீரர், வீராங்கனைகள் கவனமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். அவர்களுக்கான தேவையான வசதிகளை தமிழக அரசு முன்னின்று செய்து வருகிறது.

சென்னை செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் தாலிபான்கள் கொடி.. பரபரத்த மகாபலிபுரம்.. நடந்தது என்ன?

English summary

Minister Meyyanathan has said that the closing ceremony of the Chess Olympiad will be held on a grand scale the day after tomorrow.