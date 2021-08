டிவியில் செய்திகள் கேட்டபடி, ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்யும் முதல்வர் ஸ்டாலின்! வைரலாகும் வீடியோக்கள்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தனது வீட்டில் உள்ள உடற்பயிற்சி கூடத்தில் தீவிர உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடும் வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.

உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது மற்றும் கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்வதில், முக ஸ்டாலின் எப்போதுமே தொடர்ந்து ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.

உடற்பயிற்சியில் முக்கியமான ஒரு அம்சம் சைக்கிள் ஓட்டுவது. ஸ்டாலினுக்கும் சைக்கிளிங் செய்வது என்றால் மிகவும் பிடிக்கும் . அதற்கான பிரத்யேக ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு தலையில் ஹெல்மெட் உடன் அவ்வப்போது ஸ்டாலின் சைக்கிளில் செல்வது வழக்கம். அந்த புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin is doing exercise at home with heavy equipment, and the video goes viral on social media in which MK Stalin can be seen wearing shorts and sleeveless T shirt and watching television channel.