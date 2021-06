30 மாவட்டங்களில் பேருந்துகள் இயக்கப்பட வாய்ப்பு? இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிக்கிறார்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு விகிதம் அதிகம் உள்ள எட்டு மாவட்டங்களை தவிர பிற 30 மாவட்டங்களில் பேருநது சேவைக்கு அனுமதிக்கலாம் என மருத்துவ வல்லுநர் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது . தமிழகத்தில் பேருந்து சேவை நாளை முதல் இயங்குமா என்பது குறித்து அறிவிப்பு இன்று அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நேற்று தனது அலுவலகத்தில் மருத்துவ நிபுணர் குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை விஞ்ஞானி டாக்டர் சௌமியா சுவாமிநாதன், தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு, உலக சுகாதார நிறுவன முதுநிலை மண்டல குழு தலைவர் கே.எம்.அருண் மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்தில் கொரோனா பரவலை மேலும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள், மூன்றாம் நிலை ஏற்படாமல் தடுக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் மூன்றாம் நிலை ஏற்பட்டால் மருத்துவமனையில் மேற்கொண்டு செய்யப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. வரும் 28ம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.

English summary

A panel of medical experts has recommended that bus service be allowed in 30 other districts, except in eight districts with high corona virus rates. An announcement will be made today on whether the bus service in Tamil Nadu will be operational from tomorrow.