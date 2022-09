குணமடைந்து வீடு திரும்பிய பாரதிராஜா..நேரில் சென்று நலம் விசாரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உடல் நலமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள பாரதிராஜாவின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று நலம் விசாரித்துள்ளார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின். மருத்துவமனையில் பாரதிராஜா சிகிச்சை பெற்றபோது தொலைபேசியில் முதல்வர் நலம் விசாரித்திருந்தார். இன்று நீலாங்கரையில் உள்ள வீட்டிற்கு நேரில் சென்று பாரதிராஜாவிடம் நலம் விசாரித்துள்ளார்.

பழம்பெரும் இயக்குனரும், நடிகருமான பாரதிராஜா தன்னுடைய 81 வயதில் கூட மிகவும் ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்புடனும் இருக்கிறார். தற்போதைய இளம் நடிகர்களின் படங்களில் வயதான தோற்றத்தில் நடிக்கும் கதாபாத்திரங்களை தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார். விளம்பர படங்களிலும் நடித்து வருகிறார் பாரதிராஜா.

சமீபத்தில் மதுரைக்கு சென்ற இவர், அங்கிருந்து சென்னை திரும்ப விமான நிலையம் வந்த போது, விமான நிலையத்திலேயே மயங்கி விழுந்தார். இதை தொடர்ந்து அருகே இருந்த மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உடனடியாக சிகிச்சை கொடுக்கப்பட்டது. மருத்துவ சிகிச்சைக்கு பின் மதுரையில் தங்கி ஒரு நாள் ஓய்வு எடுத்த பின்னர், மறுநாளே சென்னைக்கு திரும்பினார். தன்னுடைய வீட்டில் ஓய்வில் இருந்த இவருக்கு மீண்டும் திடீர் என உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டது.

உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம்.. சாதாரண வார்டுக்கு மாற்றப்பட்ட பாரதிராஜா.. '2 நாளில் டிஸ்சார்ஜ்’!

English summary

Chief Minister M. K. Stalin visited director Bharathiraja's house in Neelangarai and inquired about his health. When Bharathiraja was already being treated at the hospital, the Chief Minister had inquired about his health over the phone.