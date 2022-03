என்னதான் பிளைட்டில் வந்தாலும்.. சோர்வே இருக்காதா? பெருங்குடி, வேளச்சேரினு பம்பரமாக சுழலும் முதல்வர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இன்று அதிகாலை 3 மணிக்கு துபாயில் இருந்து சென்னை திரும்பிய முதல்வர் ஸ்டாலின் ஓய்வில்லாமல் அடுத்தடுத்து பணிகளை மேற்கொண்டு வருவது கட்சியினரையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் கவலைக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு 69 வயதாகிறது. ஆனால் அவரின் செயல்பாடுகளை பார்த்தால் இத்தனை வயதா என வியக்க வைக்கிறது. அண்மையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் "உங்களில் ஒருவன்" எனும் புத்தகத்தை வெளியிட்டார்.

இந்த புத்தக வெளியிடுவதற்கு முன்னர் முதல்வர் ஸ்டாலினின் வயது குறித்து தனது தாய் காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தியிடம் விவாதம் நடத்தியதாக ராகுல் காந்தி புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

CM MK Stalin without having rest as he arrived from Dubai, as soon as he reviewed Velachery rain water drainage project.