முதலமைச்சர் எனக்கு “ஃபுல் சப்போர்ட்”.. தமிழகத்தில் பணவீக்கம் குறைவு - மத்திய அரசை விளாசிய பிடிஆர்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மாதா மாதம் புதிய ஜிஎஸ்டி கொண்டு வருவது ஒன்றும் வித்தையில்லை என்றும், சூழலை பொறுத்து வரி விகிதங்கள் மாறுவது இயற்கையானது எனவும் தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர் விலை உயர்வால் பொதுமக்களிடம் வாங்கும் சக்தி குறைந்து உள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் உலகளவில் பொருளாதார தேக்க நிலை ஏற்பட்டது. கொரோனாவால் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டதால் சர்வதேச அளவில் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.

English summary

URL - CM Stalin gave full support, Tamilnadu inflation is only 5% - PTR Palanivel ThiagarajanFinance Minister Palanivel Thiagarajan said, "The Tamil Nadu government is working with the aim of increasing the purchasing power of the common people by controlling inflation. As the Chief Minister gives full support to the Finance Ministry and himself, we are able to work towards a good target."