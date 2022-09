உச்சநீதிமன்ற கிளையை சென்னையில் அமைக்க வேண்டும்! மீண்டும் முதல்வர் ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்!

Chennai

சென்னை: உச்சநீதிமன்ற கிளையை சென்னையில் அமைக்க வேண்டும் என மூன்றாவது முறையாக வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

மேலும், நீதிபதிகள் நியமனத்தில் சமூகநீதி பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையையும் அவர் முன் வைத்துள்ளார்.

இதுமட்டுமல்லாமல் உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழை வழக்காடு மொழியாக்க வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தையும் முதல்வர் பதிவு செய்திருக்கிறார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

மேலும், அவர் அந்த நிகழ்வில் ஆற்றிய உரையின் விவரம் வருமாறு;

English summary

Chief Minister Stalin has requested for the third time that the Supreme Court branch should be set up in Chennai.