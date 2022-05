'திராவிட மாடல் அரசு' அம்பேத்கரின் எண்ணங்களை பிசகாமல் நிறைவேற்றுகிறது..! முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அம்பேத்கர் கனவை செயலாக்கும் வகையில் திமுகவின் திராவிட மாடல் அரசு செயல்படுகிறது என சென்னையில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பட்டியலினத்தவர் பிரிவின் சார்பாக 'தலித் உண்மைகள்' என்ற புத்தக வெளியீட்டு விழா சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெரியார் திடலில் நடைபெற்றது.

இதில் தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டார். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி, குஜராத் எம்எல்ஏ ஜிக்னேஷ் மோவானி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said at the book launch in Chennai that the DMK's Dravidian model government is working to make Ambedkar's dream come true.