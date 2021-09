கிரேனில் தொங்கியதை பார்த்து அதிர்ந்த அமைச்சர்.. "என்ன இதெல்லாம்".. செம கண்டிப்பு.. திருச்சி பரபரப்பு

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: கையில் தூக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மெகா சைஸ் மாலையை அணிவிக்க திமுகவினர் தயாரித்துள்ளனர்.. இதைபார்த்து திமுக அமைச்சர் அதிர்ச்சி அடைந்த சம்பவம் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

இந்த முறை ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்தே திமுக அரசு எளிமையை கடைப்பிடித்து வருகிறது.. அமைச்சரவையில் பதவியேற்றது முதலே இது நடைமுறையில் உள்ளது.

தமிழக முதல்வராக ஸ்டாலின் பதவி ஏற்ற விழா, எந்தவித ஆரவாரமின்றி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதே அதற்கு சாட்சி.. மிக இக்கட்டான நேரத்தில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பொறுப்பை உணர்ந்து பெரிய விழாவை தவிர்த்திருந்தார்.

English summary

The DMK members has prepared to wear a mega size garland to the DMK Minister. This shocked the DMK minister and is being talked about passionately.The DMK government has been maintaining simplicity since this party came to power. This has been the practice since it took office in the cabinet.