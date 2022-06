உங்க தலைவரை புகழ.. பட்டியலின மக்களை இழிவுபடுத்துவீங்களா.. அண்ணாமலை மீது.. போலீசில் வன்கொடுமை புகார்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு எதிராகக் கடலூரில் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அமைந்து 8 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. இதையடுத்து பாஜக சார்பில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன.

பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசின் சாதனைகளை விளக்கும் வகையிலான நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்பட்டன.

