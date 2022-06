புண்படுத்திட்டாங்க.. வயசானவங்கள ‘தாய்க்கிழவி”னு கிண்டல் செய்றாங்க.. தனுஷுக்கு எதிராக கிளம்பிய புகார்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை :நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியாகவுள்ள திருச்சிற்றம்பலம் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 'தாய்கிழவி' பாடல் வயதானவர்களை இழிவுபடுத்துவது போல் இருப்பதாகவும், பாடல் எழுதி பாடி தவறான முன்னுதாரணமாகியுள்ள நடிகர் தனுஷ் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர்கள் நலச் சங்கம் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளது.

மித்ரன் R. ஜவஹர் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் திருச்சிற்றம்பலம் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார்.

இதன்மூலம் 7 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இருவரும் திருச்சிற்றம்பலம் திரைப்படத்திற்காக இணைந்துள்ளனர். அந்தப் படத்தில் இடம்பெறும் தாய்க்கிழவி என்ற பாடலை நடிகர் தனுஷே எழுதி பாடியுள்ளார். நாட்டாமை படத்தில் வில்லன் நடிகர் பொன்னம்பலம் கூறிய தாய்கிழவி வார்த்தைடை இன்ஸ்பிரேஷனாக வைத்து இப்பாடல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu Dairy Agents Workers' Welfare Association has strongly condemned actor Dhanush for setting a bad example by writing and singing the song 'Thaikelavi' in the film Tiruchirambalam starring actor Dhanush.