இன்னும் முடியலை.. ட்விட்டரில் காயத்ரி ரகுராம், நாராயணன் திருப்பதி கருத்து மோதல்.. பாஜகவில் பரபரப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பாஜகவில் இருந்து விலகியுள்ள காயத்ரி ரகுராம் தொடர்நது அந்த கட்சியின் தலைவர் அண்ணாமலை மீது பல்வேறு புகார்களை தெரிவித்து வருகிறார். இந்நிலையில் தான் பாஜக விவகாரம் தொடர்பாக காயத்ரி ரகுராம், மாநில துணை தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி இடையே ட்விட்டரில் கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் பதிலளித்து வரும் நிலையில் இது தற்போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நடிகை, நடன இயக்குனராக இருந்த காயத்ரி ரகுராம் பாஜகவில் செயல்பட்டு வந்தார். பாஜகவில் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவு தலைவராக அவர் இருந்தார்.

இந்நிலையில் காயத்ரி ரகுராமுக்கும், அக்கட்சியில் இருக்கும் சிலருக்கும் மோதல் போக்கு இருந்து வந்தது. அவர்கள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஆதரவாளராக கூறப்படுகிறது.

தம்பி அண்ணாமலை.. காயத்ரி ரகுராம் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் சொல்லுங்க.. கனிமொழி கேள்வி!

English summary

Gayathri Raghuram, who has left the BJP, has been making various complaints against the party's president, Annamalai. In this case, there has been a clash of opinions on Twitter between Gayathri Raghuram and State Vice President Narayanan Thirupathi regarding the BJP issue. This is currently creating a stir as both of them are constantly responding to each other.