அதிமுக அவுட்டாம்..! காங்கிரஸ் தான் இப்போ 2வது பெரிய கட்சி.. சொல்வது திருநாவுக்கரசர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் தற்போது 3, 4 கோஷ்டிகள் இருப்பதை வைத்துப் பார்த்தால் காங்கிரஸ் தான் இரண்டாவது பெரிய கட்சி என காங்கிரஸ் எம்.பி திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்துள்ளார்.

லோக்சபா தேர்தல் நெருங்க நெருங்க, கட்சிகளுக்கு இடையே அதிக சீட் பெறுவது தொடர்பான போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது. தங்கள் கட்சியின் பலத்தைக் காட்டி அதிக சீட் பெற முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன.

பாஜகவினர், தொடர்ச்சியாக போராட்டங்களையும், ஆர்ப்பாட்டங்களையும் முன்னெடுத்து, அக்கட்சி தமிழகத்தில் வளர்ந்து வருவதாகப் பேசி வருகின்றனர்.

எதிர்க்கட்சி யார் என்பது தொடர்பாக, பாஜக - அதிமுக இடையே கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்ட நிலையில், தற்போது இரண்டாவது பெரிய கட்சி காங்கிரஸ் தான் எனக் கூறியுள்ளார் காங்கிரஸ் எம்பி திருநாவுக்கரசர்.

Congress MP Thirunavukkarasar has said that, Congress is the largest party in Tamil Nadu after DMK and AIADMK. Considering that AIADMK divided 3 or 4 , Congress is the second largest party. BJP cannot grow and take over Tamil Nadu.