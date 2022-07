அதிமுக தரும் ஆக்சிஜனில்தான் பாஜக வாழ்கிறது! அண்ணாமலைக்கு சரமாரி பதிலடி தந்த திருநாவுக்கரசர்!

Chennai

சென்னை: அதிமுகவின் ஆக்சிஜனில் தான் பாஜக உயிர் வாழ்கிறதா என்று காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரெய்டு நடத்தி வருகிறது. தமிழ்நாடு முழுவதும் காமராஜுக்கு சொந்தமான 49 இடங்களில் சோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதில் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.59 கோடி சொத்து சேர்த்ததாக புகார் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மயிலாப்பூர் "ஆடிட்டர்".. எடப்பாடி.. புள்ளிகளை கனெக்ட் செய்த "ரெய்டு".. காமராஜ் வீட்டில் என்ன நடந்தது

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரெய்டுக்கு இடையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் காமராஜ் வீட்டிற்கு சோதனை செய்ய வந்துள்ளனர். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடைபெறும் நிலையில் ஐடி அதிகாரிகள் காமராஜ் வீட்டிற்கு வருகை புரிந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அதிமுக தரப்பில், இது திமுக அரசின் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என்று விமர்சிக்கப்பட்டது.

Responding to Annamalai's criticism that the Congress was constantly surviving only on the oxygen of the DMK, Tirunavukarasar questioned whether the BJP was surviving on the oxygen of the AIADMK. Admitting that the BJP lives on the oxygen of the AIADMK, Annamalai said that this criticism should be addressed.