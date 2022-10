75 நாட்களாக ஜெயலலிதாவை பார்க்க பிரதமர் மோடி ஏன் வரவில்லை? புயலை கிளப்பும் செல்வப்பெருந்தகை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: 75 நாட்கள் மருத்துவமனையில் இருந்த ஜெயலலிதாவை பார்க்க பிரதமர் மோடி ஏன் வரவில்லை என காங்கிரஸ் சட்டமன்றக் குழு தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வினவியுள்ளார்.

தனது நீண்டகால நண்பரான ஜெயலலிதாவை, சக்தி வாய்ந்த பிரதமர் பதவியில் உள்ள மோடி நேரில் வந்து பார்த்து, அவரது உடல்நலம் குறித்தும், சிகிச்சைகள் குறித்தும் மக்களுக்கு தெரிவித்திருக்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளார்.

எம்.ஜி.ஆர்., மருத்துவமனையில் இருந்தபோது, அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தி நேரில் வந்து நலம் விசாரித்து சென்றதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக செல்வப்பெருந்தகை விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Congress Legislature Committee President Selvaperunthagai has asked why Prime Minister Modi did not come to see Jayalalithaa who was in hospital for 75 days.