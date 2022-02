சோனியா காதுக்கே போன விஷயம்.. ஜோதிமணிக்கு காத்திருக்கும் "முக்கிய தகவல்.." பரபரக்கும் காங்கிரஸ்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணிக்கு அதிருஷ்டம் காத்திருப்பதாக கூறுகிறார்கள், அந்த கட்சி வட்டாரத்தில். பலமான ரெக்கமென்டேஷன் சோனியா காந்தி காதுகளுக்கு போயுள்ளது இதற்கு காரணமாம்.

வடக்கில் நடக்கும் 5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் முடிந்ததும் சில மாநிலங்களின் காங்கிரஸ் தலைவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டு புதிய தலைவரை நியமிக்கும் முடிவில் இருக்கிறாராம் சோனியாகாந்தி.

அப்படி நியமிக்கப்படும் போது , தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரிதான் முதலில் மாற்றப் படுவார் என்கின்றனர்.

நீட் விலக்கு மசோதா: வெளிநடப்பா செய்றீங்க.. பேசாம அதிமுகவை கலைச்சிட்டு பாஜகவில் சேருங்கள்.. ஜோதிமணி

English summary

It is said that good luck awaits for Congress MP Jothimani in the party circles. This is because strong recommendation has gone to Sonia Gandhi's ears.