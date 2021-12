ஹெலிகாப்டர் விபத்து.. கடைசியாக ஹெலிகாப்டர் பறந்த வீடியோ காட்சி உண்மையா?.. பரபர தகவல்!

Chennai

சென்னை: நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்கடன் பயிற்சி மையம் அருகில் காட்டேரி எனும் அடர்ந்த காட்டு பகுதி அருகே ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானது. இந்த கோர விபத்தில் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி மதுலிகா ராவத் உள்ளிட்ட 13 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

நாட்டு மக்களிடம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த பயங்கர விபத்தில் விமானப்படை கேப்டன் வருண் சிங் மட்டும் படுகாயத்துடன் உயிர் தப்பினார். அவருக்கு ராணுவ மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

Experts are examining the last video footage taken on a cellphone in a helicopter crash in Wellington, Nilgiris. The cell phone containing the video was sent to the Coimbatore Forensic Laboratory