தமிழகத்தில் வேகமாக குறையும் கொரோனா.. 12 நாளில் ஏற்பட்ட நல்ல மாற்றம்! இன்றைய நிலவரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஊரடங்கால் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு வேகமாக குறைந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் இன்று 25,317 பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 12வது நாளாக கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது. 36 ஆயிரம் என்கிற நிலையில் இருந்து 25 ஆயிரம் என்கிற நிலையில் தமிழகம் எட்டியுள்ளது. இன்னமும் ஒரு வாரத்திற்கு ஊரடங்கு உள்ளதால் கொரோனா பாதிப்பு கணிசமாக குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கொரோனா பாதிப்பு அதிக உள்ள கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் உள்ளிட்ட மேற்கு மாவட்டங்களிலும் நேற்றைவிட பாதிப்பு இன்று கணிசமாக குறைந்துள்ளது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பாதிப்பு குறைந்துள்ளது. செங்கல்பட்டில் ஆயிரத்திற்கு கீழ் பாதிப்பு குறைந்துள்ளது.

English summary

The incidence of corona is rapidly declining in Tamil Nadu due to curfew. Corona has been confirmed for 25,317 people in Tamil Nadu today.