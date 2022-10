ஜெயலலிதாவ காப்பாத்தி இருக்கலாம்.. சசிகலாவை மீண்டும் விசாரிக்கணும்! ரூட்டை மாற்றும் ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜெயலலிதாவுக்கு முறையான சிகிச்சை அளிக்கப்படவில்லை எனவும், அளித்த சிகிச்சை குறித்தும் அறிவிக்கப்படவில்லை உரியஅறுவை சிகிச்சை செய்திருந்தால் உயிரை காப்பாற்றி இருக்கலாம் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கோவை செல்வராஜ் கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சட்டசபை கூட்டத்தில் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான நீதிபதி ஆறுமுகசாமி ஆணைய விசாரணை அறிக்கை, தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பான நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

அதில் சில அறிவுரைகளை ஏற்றிருந்தால் ஜெயலலிதாவின் உயிரை காப்பாற்றியிருக்க முடியும் என குறிப்பிட்டிருக்கிறது. இதில் சசிகலா, முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், முன்னாள் சுகாதாரத்துறை செயலாலர் உள்ளிட்டோர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

வாட்டி வதைத்த சம்பவம்.. மனவருத்தமடைந்த ஜெயலலிதா.. அப்போது போனதுதான் உடல்நலன்.. சசிகலா பரபரப்பு

English summary

OPS supporter Kovai Selvaraj said that Jayalalithaa was not given proper treatment and was not informed about the treatment given.