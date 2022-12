சென்னை விமான நிலையத்தில் மீண்டும் தொடங்கியது கொரோனா பரிசோதனை.. காய்ச்சல் இருந்தால் 'அட்மிட்'

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: கொரோனா பரவலை தடுக்க மத்திய அரசு வழங்கியுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின் படி, சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வரும் பயணிகளிடம் ஆர்டி-பிசிஆர் எனப்படும் கொரோனா பரிசோதனை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

சீனா, தென் கொரியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்திருப்பதை அடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வைரஸ் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்த பரிசோதனையின் போது கொரோனா இருப்பது தெரியவந்தாலோ அல்லது காய்ச்சல் இருந்தாலோ அவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

According to the guidelines issued by the central government to prevent the spread of corona virus, the corona test known as RT-PCR has started again for the passengers arriving at the Chennai airport.