மழையில் நனைந்து வீணாகும் நெல்மூட்டைகள்.. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வைத்த முக்கிய கோரிக்கை!

Chennai

சென்னை: நெல்மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து வீணாவதால் அனைத்து இடங்களிலும் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களை தமிழக அரசு திறக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

இது தொடர்பாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் கே. பாலகிருஷ்ணன் வெளியிட்ட அறிக்கை: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் குரும்பிவயல் கிராமத்தில் விவசாயிகள் விளைவித்த நெல்லை கொள்முதல் செய்வதற்கு ஏற்பாடு இல்லாத காரணத்தால் விவசாயிகள் சேர்த்த வைத்திருந்த நெல் மூட்டைகள் மழையில் அழிந்து நாசமாகியுள்ளன.

The Marxist Communist Party has demanded that the Tamil Nadu government open paddy procurement centers everywhere as the paddy bundles get soaked in the rain