அரசாணை 152.. இடஒதுக்கீடை நீர்த்து போக செய்யும் சட்டம்.. தமிழ்நாடு அரசு மீது சிபிஎம் விமர்சனம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: இடஒதுக்கீடு என்ற சமுகநீதி கோட்பாட்டை நீர்த்துப்போகச் செய்யும் அரசாணை எண் 152ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

மாநகராட்சி, நகராட்சிகளில் நிரந்தர பணிகளுக்கு முடிவுகட்ட வழிவகை செய்யும் வகையைில் இந்த அரசாணை இருப்பதாக கட்சி தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

இந்நிலையில் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் மேற்குறிப்பிட்டவாறு கூறியுள்ளார்.

English summary

The Marxist Communist Party has insisted on the cancellation of Decree No. 152, which dilutes the communal justice theory of reservation. The party has been alleging that this ordinance is a way to end permanent jobs in the Corporation and Municipalities. In this case, the party's state secretary K. Balakrishnan has said the above in the report.