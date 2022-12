மிரட்டும் புயல்..விரட்டும் கனமழை.. பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளையும் தொடரும் விடுமுறை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் இன்று கரையை கடக்க உள்ள நிலையில் நாளைய தினம் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், வேலூர் மாவட்ட பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புயல் மற்றும், கனமழை காரணமாக இன்றைய தினம் 25 மாவட்ட பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நேற்று தென்மேற்கு வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டிருந்த 'மாண்டஸ்' புயல், நேற்று மாலை தீவிர புயலாக வலுப்பெற்று மேற்கு - வட மேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று காலை 08:30 மணி அளவில் புயலாக வலு குறைந்து காரைக்காலுக்கு 180 கி.மீ. கிழக்கு வட கிழக்கே மற்றும் சென்னைக்கு 260 கி.மீ. தென்-தென்கிழக்கே நிலைகொண்டுள்ளது.

இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, வடதமிழகம் - புதுவை தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரையில், புதுச்சேரிக்கும், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கும் இடையே, மாமல்லபுரத்திற்கு அருகே, இன்று நள்ளிரவு - நாளை (10.12.2022) அதிகாலை கரையை கடக்கக்கூடும். இதன் காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

English summary

A holiday has been announced for schools and colleges in Chennai tomorrow as Cyclone Mandous is about to make landfall today. It has been announced that schools will not function in Chennai tomorrow due to storm and heavy rain.