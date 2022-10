தீபாவளி நாளில் உருவாகும் சிட்ராங் புயல்..வடகிழக்கு பருவமழை கால முதல் புயல்..எங்கெங்கு மழை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தின் முதல் புயல் தெற்கு அந்தமானை ஒட்டிய வங்கக் கடலில் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. அந்த புயலுக்கு சிட்ராங் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தின் முதல் புயல் அக்டோபர் 24 ஆம் தேதி வங்காள விரிகுடாவில் உருவாக வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பமே அசத்தலாக புயலோடு ஆரம்பிக்க உள்ளது. அதற்கான அறிவிப்புகளை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டு வருகிறது.

English summary

The India Meteorological Department has predicted that the first storm of the Northeast Monsoon season is likely to form in the Bay of Bengal adjacent to the South Andaman. The storm has been named Chitrong.