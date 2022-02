"அஜீத்”கட்அவுட்களுக்கு பாலாபிஷேகம்..பால் திருட வாய்ப்பு..பால்முகவர்களை எச்சரிக்கும் “சங்க தலைவர்”.!

Chennai

சென்னை : நடிகர் அஜித்குமாரின் வலிமை திரைப்படம் வெளியாக உள்ள நிலையில் அஜித் கட்டவுட்டுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்வதற்காக பால் பாக்கெட்டுகளை திருட வாய்ப்பிருப்பதால் பால் முகவர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர் நலச் சங்க நிறுவனத் தலைவர் பொன்னுசாமி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

அஜித் குமார் நடித்துள்ள வலிமை திரைப்படம் வருகிற 24 ஆம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது. வலிமை திரைப்படத்திற்கான முதல் நாள் காட்சிகளின் டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் விற்றுத் தீர்ந்து விட்ட நிலையில், வலிமை திரைப்படத்தை வரவேற்று பல விதமான போஸ்டர்களை அவரது ரசிகர்கள் ஒட்டி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நடிகர் அஜித்குமாரின் வலிமை திரைப்படம் வெளியாக உள்ள நிலையில் அஜித் கட்டவுட்டுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்வதற்காக பால் பாக்கெட்டுகளை திருடலாம் என தமிழ்நாடு பால் முகவர்கள் தொழிலாளர் நலச் சங்க நிறுவனத் தலைவர் பொன்னுசாமி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

Ponnusamy, president of the Tamil Nadu Dairy Workers' Welfare Association, has advised dairy agents to be wary of the possibility of stealing milk packets to anoint Ajith Kattavuttu as actor Ajith Kumar's strength film is out.