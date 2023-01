"10ஆவது மாடியிலிருந்து குதிச்சிடுவேன் பாத்துக்கோ".. 2வது மனைவியை பிளாக்மெயில் செய்தாரா டான்ஸர் ரமேஷ்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ரூ 500 கொடு இல்லாவிட்டால் மாடியிலிருந்து குதித்து விடுவேன் என இரண்டாவது மனைவியிடம் டான்ஸர் ரமேஷ் பிளாக்மெயில் செய்ததாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது என முதல் மனைவி தெரிவித்துள்ளார். ஆயினும் சிறிய வயிற்று வலிக்கே பயப்படும் என் கணவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்க மாட்டார் என்றே தான் நம்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் பின்புறம் உள்ள மூர் மார்க்கெட் பகுதியை சேர்ந்தவர் ரமேஷ். இவர் கூலித் தொழிலாளி, கிடைக்கும் வேலையை செய்து வந்தார். இவர் பிரபுதேவா, மைக்கேல் ஜாக்சன் போல் நடனமாடி அப்பகுதியினரை மகிழ்வித்து வந்தார்.

இந்த நிலையில் ரமேஷின் டான்ஸால் மெய்சிலிர்த்த அப்பகுதி இளைஞர்கள் அவரது நடனத்தை வீடியோவாக எடுத்து டிக்டாக், இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூகவலைதள பக்கத்தில் போட்டனர்.

என் கணவர் மரணம் தற்கொலை அல்ல.. இறப்புக்கு யார் காரணம்? டான்ஸர் ரமேஷின் மனைவி பரபரப்பு தகவல்

English summary

Dancer Ramesh's first wife Chithra says that the neighbours of K.P.Park reveals that he had quarrelled with his second wife by asking Rs 500.