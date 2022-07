ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கை தாக்கல் செய்வதில் சிக்கல்? எய்ம்ஸ் குழு அனுப்பிய கடிதம்.. மீண்டும் அவகாசமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணை அறிக்கை சமர்ப்பிப்பது மேலும் தாமதமாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மீண்டும் அரசிடம் கால அவகாசம் கேட்கவிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு இதுவரை 13 முறை தமிழக அரசு கால அவகாசத்தை நீட்டித்துள்ளது.

ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கை தயாரிப்பு பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தங்களது இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதாக எய்ம்ஸ் மருத்துவக் குழு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

AIIMS medical team has said that it will submit its final report in the first week of August. Due to this, the submission of the Arumugasamy Commission's inquiry report has been further delayed.