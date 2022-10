தேவர் தங்க கவசம்: உரிமைகோரும் ஓபிஎஸ் & இபிஎஸ்.. தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு இதுதான்.. அமைச்சர் விளக்கம்

Chennai

சென்னை: தேவர் ஜெயந்தி விழா நெருங்குவதால், தங்க கவசம் பெறும் உரிமை யாருக்கு கிடைக்கும் என்ற எதிர்ப்பார்ப்பு அதிமுவினர் மத்தியில் நிலவி வருகிறது . இந்தநிலையில், இவ்விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் முடிவு என்ன என்று அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு அதிமுக சார்பில் தேவர் சிலைக்கு ரூ.3.5 கோடி மதிப்பில் 13 கிலோ எடையுள்ள தங்க கவசம் வழங்கப்பட்டது.

இந்த தங்க கவசம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேவர் ஜெயந்தி விழாவின் போது தேவரின் நினைவிடத்தில் பொருத்தப்படுவது வழக்கம்.

தேவர் தங்க கவசம்! உரிமைகோரும் ஓபிஎஸ் & எடப்பாடி! திடீரென பொறுப்பாளரையே சந்தித்த திமுக அமைச்சர்! பரபர

As the Devar Jayanti festival is approaching, there is anticipation among ADMK members as to who will get the right to receive the golden shield. In this situation, what is the decision of the Tamil Nadu government in this matter, Minister Rajakannappan has said in an interview.