ரவுடிகளுக்கு வருமானம் எப்படி கிடைக்குது?.. "எல்லா சோர்ஸையும் காலி செய்யுங்க".. சைலேந்திர பாபு அதிரடி

தலைமறைவாக இருக்கும் ரவுடிகள் மற்றும் முன்னாள், இந்நாள் ரவுடிகள் குறித்த முழு விவரங்களை சேகரித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உத்தரவிட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Chennai

சென்னை: ரவுடிகளுக்கு எப்படி வருமானம் வருகிறது என விசாரணை நடத்தி, அவ்வாறு பணம் கிடைக்கும் அனைத்து வழிகளையும் தடுத்து நிறுத்துமாறு காவல்துறையினருக்கு தமிழ்நாடு சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உத்தரவிட்டுள்ளதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

'ஆபரேஷன் மின்னல்' என்ற பெயரில் ரவுடிகளை போலீஸார் பிடித்து வரும் நடவடிக்கையின் ஒருபகுதியாக, இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

இந்த உத்தரவை அடுத்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள முன்னாள், இந்நாள் ரவுடிகளின் பட்டியலையும், அவர்களுக்கு வருமானம் எப்படி கிடைக்கிறது என்பது குறித்தும் போலீஸார் தீவிர விசாரணையில் இறங்கி இருக்கின்றனர்.

According to police sources, the Tamil Nadu Law and Order DGP Sylendra Babu has ordered the police to investigate how the history sheeters get their income and stop all the ways of getting such money.