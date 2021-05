அக்னி நட்சத்திரத்திற்கு மத்தியில்.. 2 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கும் மழை.. சென்னை வெதர்மேன் ட்வீட்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி பகுதிகளில் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய கன மழை பெய்யும் எனச் சென்னை வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்,

இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதலே தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் கோடை வெயில் வாட்டி வருகிறது. இந்நிலையில் தமிழகத்தில் அக்னி நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படும் கத்திரி வெயில் காலம் இன்று முதல் தொடங்கியது.

25 நாட்கள் வரை அதாவது, வரும் மே 29ஆம் தேதி வரை அக்னி நட்சத்திரத்தின் தாக்கம் தமிழகத்தில் நீடிக்கும். ஏற்கனவே, மாநிலத்தில் பல பகுதிகளில் வெயில் சுட்டெரித்து வரும் சூழ்நிலை, வெயில் தாக்கம் மேலும் அதிகரிக்கவுள்ளது.

One of the most intense thunderstorms seen this season in Dindigul-Theni belt. The clouds have towered to 15 kms in height from surface.



The rainrate should be very high filled with high intensity thunders and lightening.



The one lighting over Vaigai Dam is a 81kA slammer. pic.twitter.com/jrAoSHJ7YW