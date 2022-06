அண்ணாமலை தமிழக முதல்வராவார்! ஆனால் பாஜக இதை கண்டிப்பாக செய்யனும்! கோரிக்கை வைத்த பேரரசு! என்னவாம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர் விஜய்க்கு திருப்பாச்சி, சிவகாசி உள்ளிட்ட அதிரிபுதிரி ஹிட் படங்களை கொடுத்த இயக்குனர் பேரரசு சில வருடங்களுக்கு முன்னர் பாஜகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்ட நிலையில், மாநில தலைவரான அண்ணாமலைக்கு தமிழக முதல்வர் ஆகும் வாய்ப்பு உள்ளது எனவும், ஆனால் பாஜக தலைமை ஒரு விஷயத்தை கட்டாயம் செய்ய வேண்டுமென கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குனர்களில் ஒருவராக வலம் வந்தவர் இயக்குனர் பேரரசு. சிவகங்கை மாவட்டம் நாட்டரசன் கோட்டையை பூர்வீகமாகக் கொண்ட இவர் தமிழ் திரையுரகில் முதன்முறையாக எதிரும் புதிரும் படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகம் ஆனார்.

இதையடுத்து நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நடிகர் விஜயின் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத படங்களான திருப்பாச்சி, சிவகாசி ஆகிய இரண்டு மிகப்பெரிய வெற்றி படங்களை இயக்கி தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி இயக்குனராக உயர்ந்தார்.

பிரதமர் மோடி 'படிக்காத மேதை'.. திரும்ப கிளறி விட்டுட்டாரே அண்ணாமலை.. அந்த டிகிரி எல்லாம் பொய்யா!?

English summary

Director perarasu joined the BJP a few years ago, bjp tamil nadu leader Annamalai has a chance to become the Tamil Nadu chief minister, but the BJP leadership has to force one thing.