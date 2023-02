விஜயகாந்த் கைகளுக்கு முத்தமிட்ட எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர்! கூடவே மகிழ்ச்சியான செய்தியையும் சொன்ன விஜய் தந்தை

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: விஜயகாந்த் விரைவில் பழைய நிலைமைக்கு திரும்புவார் என நடிகர் விஜய்யின் தந்தையும் இயக்குநருமான எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் விஜயகாந்தை வைத்து நிறைய படங்களை இயக்கியுள்ளார். சட்டம் ஒரு இருட்டறை, செந்தூரபாண்டி, வசந்தராகம், சட்டம் ஒரு விளையாட்டு, குடும்பம், நீதியின் மறுபக்கம், சாட்சி, புதுயுகம், ஓம் சக்தி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

ரஜினி, கமல் என உச்ச நட்சத்திரங்களுக்கு மத்தியில் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக ஜொலித்தவர் விஜயகாந்த். எஸ்ஏ சந்திரசேகரின் இயக்கத்தில் விஜயகாந்த் 15 படங்களுக்கு மேல் நடித்துள்ளார். தனது நடிப்புத் திறமையால் சினிமாவில் தனக்கென ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கிக் கொண்டார்.

English summary

Director S.A.Chandrasekar says that Captain Vijayakanth is improving well better. He will be back to the form soon. Vijayakanth celebrates his 33rd wedding anniversary on Jan 31.