70வது பிறந்தநாளில் தொண்டர்களை சந்தித்த விஜயகாந்த்..கையசைப்பில் தெரிந்த கம்பீரம்..உற்சாக விசில்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அந்த வானத்தைப் போல மனம் படைச்ச மன்னவனே.. என்று விஜயகாந்தை நேரில் பார்த்த தொண்டர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் பாடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறினர். தொண்டர்களைப் பார்த்து நாற்காலியில் அமர்ந்தவாரே கம்பீரமாக கையைத்தார் விஜயகாந்த். தங்களின் தலைவனை நேரில் பார்த்த உற்சாகத்தில் விசில் அடித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் தேமுதிக தொண்டர்கள்.

தேசிய முற்போக்கு திராவிடர் கழகத்தின் தலைவரும் நடிகருமான விஜயகாந்தின் 70வது பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. அவரது பிறந்தநாளையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் தேமுதிக தொண்டர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

விஜயகாந்த் பிறந்தநாளையொட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் உள்ளிட்ட அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் திரைப் பிரபலங்கள் அவருக்கு தங்களின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தேசிய கொடி கம்பீரமா பறக்குது! ஆனா எங்க கேப்டன்! விஜயகாந்தைப் பார்த்து கண்கலங்கிய தேமுதிக தொண்டர்கள்!

English summary

DMDK leader Vijayakanth visit Koyambedu office Meets party caders:( 70வது பிறந்தநாளில் தேமுதிக அலுவலகம் வந்த விஜயகாந்த் தொண்டர்கள் உற்சாகம்) Vijayakanth majestically shook his hand while sitting on the chair looking at the volunteers. DMDK volunteers whistled in excitement to see their leader in person.