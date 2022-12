பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா.. 2வது மனைவிக்கும் முக்கியத்துவம் தாங்க! பேத்தி கோரிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் அன்பழகனின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், அறிவாலயத்தில் பேராசிரியர் புகைப்பட கண்காட்சியில் அவருக்கு மனைவியாக வாழ்ந்த என் பாட்டி மருத்துவர் திருமதி சாந்தகுமாரி அன்பழகன் அவர்களின் படம் ஒன்று கூட அங்கு இல்லை என அவரது பேத்தி பேஸ்புக்கில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் முன்னாள் பொதுச்செயலாளர் தமிழக முன்னாள் அமைச்சருமான பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு நிறைவு விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நிழல் போல இருந்த அவரது நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவை ஒட்டி திமுக சார்பிலும் தமிழக அரசு சார்பிலும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது. இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை வளாகத்திற்கு பேராசிரியர் அன்பழகன் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

கரூர் ஊராட்சி துணைத் தலைவர் தேர்தல்.. வேட்பாளர் கடத்தல்- போர்க்களமான வேடசந்தூர்- திண்டுக்கல் ஹைவே!

English summary

While the centenary of former DMK General Secretary Professor Anbazagan is being celebrated, his granddaughter has requested on Facebook that there is not even a picture of my grandmother Dr. Mrs. Shanthakumari Anbazagan, who was his wife, in the Professor's photo exhibition at arivalayam